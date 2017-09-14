Катя Гордон и Анфиса Чехова рассказали о судьбе сына Барановской



30-летняя Стелла Барановская ушла из жизни 4 сентября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Для друзей и родных это стало большой трагедией. Подруги Стеллы рассказали, что последние дни жизни актрисы прошли в мучениях: она страдала от страшных болей и уже не могла ходить.

Поклонники Стеллы переживают за судьбу мальчика, а многие даже готовы усыновить ребенка. Сегодня Катя Гордон и Анфиса Чехова рассказали о том, что происходит с ребенком Барановской. Подруги актрисы отметили, что официально опекунство над ребенком должны получить родители Стеллы, однако сама Барановская не раз говорила подругам о том, что не хотела бы, чтобы мальчика воспитывала ее мама. Также на недавней программе "Прямой эфир" отец Стеллы заявил, что готов взять опекунство над Даней и забрать его в США.



"Официально после смерти Стеллы опекунство над Даней достается Стеллиным маме и папе. Оспорить это опекунство достаточно сложно, нужно доказать, что к ребенку плохо относятся и не могут о нём заботиться. Надо сказать, что бабушка и дедушка Дани молодые, дееспособные и совсем не готовы от Дани отказываться. У Стеллы с мамой были очень непростые отношения, но тем не менее, при жизни, Стелла не успела оформить опекунство на кого-то другого. И, хочется надеяться, как это зачастую бывает, у внуков с бабушками складываются отношения лучше, чем у бабушек с их собственными детьми!" — написала Чехова.



Катя Гордон также выразила надежду, что органы опеки обратят внимание на то, что мама Барановской не самая подходящая кандидатура для воспитания ребенка. Кроме того, и Анфиса, и Катя взывают к биологическому отцу Дани Максу Котину и надеются, что он все же обратит внимание на сына и начнет принимать участие в его судьбе.



Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Сен 14 2017 в 12:47 PDT