Селене Гомес пересадили почку актрисы из «Добейся успеха»

Американской актрисе и певице Селене Гомес провели операцию по пересадке почки. Об этом она в четверг, 14 сентября, написала в Instagram.



Она также сообщила, что трансплантация понадобилась из-за того, что исполнительница страдает системной красной волчанкой. Гомес поблагодарила за поддержку семью, а также врачей, которые обеспечили ей уход до и после операции.



«И, наконец, нет никаких слов, чтобы описать, насколько я благодарна моей прекрасной подруге Франсии Райсе. Она сделала мне величайший подарок и пожертвовала свою почку», — добавила певица.



Франсия Райса — актриса, которая сыграла в таких фильмах, как «Золотой лед 4: Огонь и лед», «Зажги этим летом!» и «Добейся успеха 3: Все или ничего».



Ранее в сентябре сообщалось, что фанат заказал для Селены Гомес букет в форме пениса.