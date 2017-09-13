Собчак назвала Урганта бездарным поваренком

Иван Ургант. В "Барвиха Luxury Village" прошло важное для элиты шоу-бизнеса событие — традиционная премия журнала GQ. Ведущими церемонии стали Ксения Собчак

Ведущие устроили настоящий словесный балт на сцене в стиле Гнойного и Оксимирона. Первым слово взял Иван Ургант. Он изощренно высмеял гламурную тусовку. "Каждый год — одни и те же лица. Вам самим не надоели номинации? Этой запущенной зоне бикини давно пора сделать нормальную эпиляцию! Серая масса, чья цель в жизни — маленькие фотографии в конце журнала. Где нужно рассматривать, кто с кем обнимается. Их смотрит только редактор, когда сам с собою любовью занимается", — заявил он.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 13 2017 в 4:26 PDT

Ксения Собчак за словом в карман не полезла. "Кому ты вешаешь лапшу на уши, бездарный поваренок из "Смака"? Каждый вечер зрителей канала Первого выворачивает от твоего смеха нервного. Пять лет подряд мозолишь глаз, телевизоры плавятся! Своими шутками насилуешь нас… В завершении обрезать сигарной гильотинкой твой карьерный писюн позволь. Ты не ведущий номер один, ты — толстощекий ноль", — ответила Собчак.

Публикация от Sasha Sorkin (@sorkinofficial) Сен 13 2017 в 11:57 PDT

Что касается премий, то они распределились следующим образом. "Женщину года" получила актриса Яна Троянова , сыгравшая главную роль в сериале "Ольга". Две награды унес Баста. Бывший наставник "Голоса" стал и "музыкантом года", и "человеком года". Режиссером года стал Андрей Звягинцев после своей "Нелюбви", а победу в номинации "актер года" получил Михаил Ефремов , предает сайт "Комсомольская правда".