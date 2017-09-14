Соловьев рассказал, как Ургант объявил ему войну

"Наезд [на меня] был по телевизору! При этом на Москву-то я свой ответ не поставил (программа сначала выходит на восточные регионы страны) А Ваня вышел по всем «орбитам» [вещания]. Видно, кто-то больно переживает уход ряда ведущих с Первого канала на телеканал «Россия».

Здесь Ургант — средство. То, что он сделал, неприемлемо. Обычно на телевидении так не делают. Это объявление войны. При этом у Урганта со мной были по-человечески хорошие отношения", — сказал он.