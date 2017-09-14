Ирина Хакамада рассказала правду про свадьбу дочери с синдромом Дауна



Политик и публицист Ирина Хакамада считает, что ее дочь Мария Сиротинская, страдающая синдромом Дауна, уже достаточно взрослая для того, чтобы принимать такие решения, как замужество.

Правда, Ирина делает поправку на то, что люди с этим синдромом слишком подвержены фантазиям и результат может быть обратно пропорционален желаниям:

"Фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по-настоящему. Они такие волшебники. Поэтому в них нет зла".

Но на данный момент Хакамада очень счастлива за дочь и полностью одобряет ее выбор спутника жизни. Она гордится тем, что ее дочь ведет полностью самостоятельную жизнь и готова построить семью.

«Маша уже выросла, встречается с молодым человеком. У них любовь-морковь. Они без меня отправились на Первый канал в программу Гордона и заявили о своей свадьбе. Да на здоровье! Они взрослые. Не имеют на это права? Имеют. И такие программы могут помочь другим людям, родителям таких детей».

Ирина рассказала, что благодаря дочери она научилась видеть мир таким, какой он есть и многому научилась у нее:

"Сегодня погода хорошая — и счастье. Маша улыбается — опять счастье. Пишет она мне каждое утро и вечер: «Ты самая любимая, лучшая мама на свете», — и снова счастье".

Хакамада отметила, что люди с синдромом Дауна просто любят своих родных и просто людей, они ничего не требуют взамен:

"Вот сейчас мы отдыхали вместе. Идем по улице, а я думаю: «Со мной любимый человек. Да, он зависит от меня, ну и что? Ей от меня ничего не нужно. Вернее, только одно — чтобы я была рядом». Это великий урок — радоваться каждому мгновению жизни. Здесь и сейчас".