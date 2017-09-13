Скандал из-за «соловьиного помета» напомнил Киселеву о 90-х

"Мне кажется, что это возврат к 90-м, к межканальным войнам. Тогда уже всего это нахлебались и поняли, что это абсурдно. Сейчас это ничем не мотивировано, ничем не спровоцировано и ничем не объяснимо. Потом это такой низкопробный юмор, низкопробные шутки. Они никого не украшают. Мне понравилось, что у Володи тоже был ответ достаточно сдержан и благороден, хотя мог бы, наверное, ответить и посмешнее, и порезче", — Дмитрий Киселев.



Замглавы ВГТРК призвал коллег не развивать ситуацию и проявить чувство такта.



"Слушайте, я не думаю, что это понравится зрителям. Хотя нечто подобное было в 2013 году с Познером, которого папарацци где-то сфотографировали на острове с Аркадием Абрамовичем на отдыхе в трусах. Ему стали задавать вопросы, а что он, собственно, там делает, в этой компании. У Познера хватило такта не продолжать эту историю", — Дмитрий Киселев.

"Канал «Россия» сейчас самый популярный канал, уже второй год. Мы выиграли сезон. Мы выиграли 2016 год у Первого канала, то есть Первый канал по доли и по рейтингу стал вторым. Наверное, у кого-то там сдают нервишки и пытаются компенсировать таким образом. Непонятно зачем. Точно не поможет", — Дмитрий Киселев.

