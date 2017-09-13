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Соловьёв напомнил о «канальных войнах» после шутки Урганта
Телеведущий Владимир Соловьёв эфире радиостанции «Вести FM» заявил, что ситуация с шуткой шоумена Ивана Урганта является неприемлемой в корпоративной этике.
«Так как записываются такие передачи заранее и, зная отношения между нашими каналами, в частности, обострившиеся после того, как перешли ряд выдающихся телевизионных деятелей работать на наш канал с Первого канала, я мог бы к этому отнестись как к очередной шутке Ивана. Про меня — мне вообще безразлично! Иван часто про меня шутит — мне безразлично», — цитирует РИА Новости Соловьёва.
Он подчеркнул, что считает Урганта «очень талантливым человеком» и талантливым ведущим.
«Но здесь речь идёт о телеканале. И то, что эта шутка, которая не могла пройти мимо Эрнста — потому что в нашей практике такое есть: если ты задеваешь другой канал, то руководство всегда знает — то я должен рассчитывать на это как? Это была не импровизация, а реприза, направленная нашему каналу от Константина Львовича через Ивана Андреевича?» — добавил он.
Телеведущий также напомнил о «канальных войнах», которые велись в «90-ые годы» и в 2013 году.
«Я был вынужден ответить, в первую очередь, потому что именно корпоративно то, что даже не господин Ургант допустил, а стоящие за ним, но использующие его, в нашей корпорации считается неприемлемым», — заключил Соловьёв.
Ранее отец Урганта Андрей в беседе с ФАН прокомментировал возникший между двумя ведущими конфликт.
В эфире Первого канала Ургант нанёс на лицо маску якобы из соловьиного помёта, пошутив, что придумал «хорошее название для шоу на канале „Россия“.
Соловьёв в эфире своей программы на „России-1“ ответил на данную шутку.
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