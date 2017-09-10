Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд опубликовала эротические фото

31-летняя американская актриса Эмбер Херд, известная тем, что сначала с превеликими скандалами развелась с Джонни Деппом , который ее бил и якобы душил подушками, а далее рассталась с миллиардером Маском, не выглядит удрученной.

Она проводит досуг на Бали "с близкой подругой". Выпивая, закусывая морепродуктами и все это дело, как водится, старательно фотографически протоколируя. Включая выкладку снимков весьма эротического содержания.

Публикация от Amber Heard (@amberheard) Сен 11 2017 в 7:22 PDT

Известно, что индонезийский остров Херд посетила на предмет отдохнуть от съемочного процесса в кинокомиксе "Аквамен" (Aquaman), первом фильме предполагаемой новой супергеройской трилогии, где она играет Меру, подругу протагониста ( Джейсон Момоа ).

Публикация от Amber Heard (@amberheard) Сен 10 2017 в 11:12 PDT

Премьера ленты обещана на декабрь 2018 года.