Гастроли Орбакайте по Украине отменили

Представитель сервиса по продаже билетов «Бонапарт-концерт» так прокомментировал ситуацию: «Отменены да и все, вы же видите, какая ситуация»

На вопрос, когда поклонники Орбакайте на Украине смогут увидеть выступления певицы, собеседник агентства ответил: «В будущем».

Ранее планировавшиеся на март концерты Кристины Орбакайте были перенесены на сентябрь. Тогда в сервисе «Бонапарт-концерт» объяснили, что перенос связан с соображениями безопасности перед «Евровидением».