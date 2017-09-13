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На Первом канале отреагировали на скандал с "соловьиным пометом"
Сценарист шоу "Вечерний Ургант" прокомментировал конфликт, возникший между его ведущим и Владимиром Соловьевым. По словам сотрудника программы, скандальная шутка не была придумана заранее.
"У нас вообще шутки никакие не прописываются. Ваня сам это сказал", — заявил сценарист "Вечернего Урганта". По его словам, продолжения конфликт не получит, передает телеканал "Звезда". "Даже если в дело вмешался его отец и даже если Соловьев продолжит развитие. Тема закрыта", — уверен сотрудник программы.
Владимир Соловьев, которого сильно задела шутка Ивана Урганта, до сих пор дает гневные комментарии средствам массовой информации. РБК он заявил, что не нуждается в извинениях шоумена и больше всего возмущен отношением коллеги к "России 1".
"Ваня не мог не получить добро своего руководства на этот наезд. Речь не обо мне, а о том, что он крайне неуважительно высказался о канале "Россия". Вот это неприемлемо. Это начало канальных войн", — отметил Соловьев. Ургант выдал в эфире хорошо подготовленную репризу, уверен журналист.
Напомним, что конфликт разгорелся после очередного выпуска передачи Урганта на Первом. Он пошутил, что "Соловьиный помет" — подходящее название для политической программы коллеги с канала "Россия 1".
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