Сценарист шоу "Вечерний Ургант" прокомментировал конфликт, возникший между его ведущим и Владимиром Соловьевым . По словам сотрудника программы, скандальная шутка не была придумана заранее.

"У нас вообще шутки никакие не прописываются. Ваня сам это сказал", — заявил сценарист "Вечернего Урганта". По его словам, продолжения конфликт не получит, передает телеканал "Звезда". "Даже если в дело вмешался его отец и даже если Соловьев продолжит развитие. Тема закрыта", — уверен сотрудник программы.

"Ваня не мог не получить добро своего руководства на этот наезд. Речь не обо мне, а о том, что он крайне неуважительно высказался о канале "Россия". Вот это неприемлемо. Это начало канальных войн", — отметил Соловьев. Ургант выдал в эфире хорошо подготовленную репризу, уверен журналист.

Напомним, что конфликт разгорелся после очередного выпуска передачи Урганта на Первом. Он пошутил, что "Соловьиный помет" — подходящее название для политической программы коллеги с канала "Россия 1".