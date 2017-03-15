Невеста звезды КВН Сергея Оборина скончалась от онкологического заболевания

Накануне вечером стало известно, что после нескольких месяцев борьбы с онкологическим заболеванием ушла из жизни Аня Бажанова. Об этом сообщил концертный агент Алексей Новатский на своей странице в соцсети. Негодуя о случившемся он попрощался с девушкой: "Ушла моя девочка. Боже, почему так? Ты забираешь лучших". Известно, что она работала реквизитором команды КВН "Городъ Пятигорскъ" и костюмером проектов Comedy Production. Летом прошлого года Аня стала невестой участника московской команды КВН «Парапапарам» Сергея Оборина.





В июне прошлого года пара устроила вечеринку в честь помолвки, а через два месяца у Ани констатировали рак молочной железы четвертой стадии. Сергей остался рядом со своей возлюбленной и делал все, чтобы ей помочь. Тогда он рассказал журналистам, что его избраннице предстоит пройти 12 курсов химиотерапии, но после этого она не сможет иметь детей. Звезда КВН Ольга Картункова помогла паре. Она познакомила их медиками в Израиле, куда и направились Аня с Сергеем. Ольга также помогала собирать деньги на лечение Бажановой.

Девушка за два месяца перенесла три химиотерапии и около двадцати облучений головы и груди. В феврале она вернулась в Москву и прошла еще три курса химиотерапии. Рядом с ней находилась мама Оборина, а сам жених девушки пытался заработать денег, чтобы вылечить свою возлюбленную. Последний раз Анна выходила на связь с поклонниками в июне этого года. Она сообщила, что приобрела парик и вскоре ей предстоит перенести уже девятый курс химиотерапии, а через месяц она собирается поехать в Израиль и узнать результат лечения. "Я мечтаю, что бы это все закончилось", — призналась Бажанова. К сожалению, врачам не удалось спасти избранницу Оборина.



Публикация от Аня Бажанова (@angi240385) Июл 6 2017 в 2:24 PDT