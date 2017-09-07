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Фото: Глюкоза соблазнила поклонников изящной фигурой в гигантском пончике

Глюкоза показала изящную фигуру в гигантском пончике
Фото:
Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, известная многим под псевдонимом Глюкоза, разместила в Сети откровенный снимок в необычном окружении.
На фотографии, опубликованной в социальной сети Instagram, Глюкоза расположилась в купальнике на гигантском пончике посреди бассейна.

Have a good day 💋@agentprovocateur ❤️

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Исполнительница сопроводила снимок пожеланием хорошего дня посетителям ее страницы.
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