Фото: Глюкоза соблазнила поклонников изящной фигурой в гигантском пончике

Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, известная многим под псевдонимом Глюкоза, разместила в Сети откровенный снимок в необычном окружении.

На фотографии, опубликованной в социальной сети Instagram, Глюкоза расположилась в купальнике на гигантском пончике посреди бассейна.

Have a good day 💋@agentprovocateur ❤️ Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Сен 7 2017 в 2:38 PDT

Исполнительница сопроводила снимок пожеланием хорошего дня посетителям ее страницы.