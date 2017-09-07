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Фото: Глюкоза соблазнила поклонников изящной фигурой в гигантском пончике
Фото: Instagram
Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, известная многим под псевдонимом Глюкоза, разместила в Сети откровенный снимок в необычном окружении.
На фотографии, опубликованной в социальной сети Instagram, Глюкоза расположилась в купальнике на гигантском пончике посреди бассейна.
Исполнительница сопроводила снимок пожеланием хорошего дня посетителям ее страницы.
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