Отец Ивана Урганта встал на защиту сына в конфликте с Соловьевым



"Во-первых, я этого не слышал сам, и даже не очень понимаю, о чем речь. Полагаю, это какой-то слишком "высокий" для меня полет — Первый канал, канал "Россия"… Я нахожусь в более "приземленных" сферах, а в политических программах участия не принимаю", — рассказал Андрей Ургант в интервью ФАН.

"Что происходит у Соловьева с Иваном, этого я не знаю — это у них надо спросить. Я, к сожалению, не так держу руку на пульсе времени, и к тому же я сплю после 11 вечера, а не смотрю телевизионные программы", — отметил Андрей Ургант.



"Дело в том, что Иван является моим сыном, думаю, публика это понимает. И поэтому я хочу, чтобы было понимание — это очень тонкие взаимоотношения. Иван мой сын, и поэтому я при всех случаях принимаю его сторону, даже не вникая в суть вопроса. Если Иван неправ в чем-то, мы потом сами разберемся.



Но если на Ивана будут нападать и подвергать его какой-то обструкции, — я все равно буду на его стороне по одной простой причине — он мой сын. А потом мы с ним сами разберемся — кто из нас прав, кто из нас неправ, кто чего не так сказал… Но для начала — это мой сын, и поэтому я все равно на его стороне", — отметил Андрей Ургант.