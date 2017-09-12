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Газета.Ru

Максакова начала судиться за наследство Вороненкова

Максакова начала судиться за наследство Вороненкова
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Мария Максакова начала судиться за миллиардное наследство убитого Вороненкова, передает сайт kp.ru.
Первое заседание состоялось во вторник, 12 сентября. Максакова на суд не явилась. Ее интересы представляли адвокаты. Также на суде присутствовали защитники матери Вороненкова в качестве третьей стороны.
Адвокаты Максаковой ходатайствовали о розыске банковских счетов ответчика и запросе в ГИБДД. Судья назначила новое заседание, где в том числе будет решено, делать ли заседание закрытым.
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