Максакова начала судиться за наследство Вороненкова

Мария Максакова начала судиться за миллиардное наследство убитого Вороненкова, передает сайт kp.ru.

Первое заседание состоялось во вторник, 12 сентября. Максакова на суд не явилась. Ее интересы представляли адвокаты. Также на суде присутствовали защитники матери Вороненкова в качестве третьей стороны.