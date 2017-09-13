Вика Боня сделала неожиданное заявление о муже

Звезда «Дома-2» Виктория Боня рассекретила свое семейное положение. Бывшая участница скандально известного телепроекта объявила о том, что у нее есть муж.

Виктория Боня довольно часто устраивает эфиры в социальной сети Instagram, чтобы пообщаться с поклонниками. На сей раз зашла речь о личной жизни красотки. В частности, неравнодушные, собирающие различную информацию о Боне, поинтересовались, действительно ли у есть супруг. «Да, у меня есть муж, но я вам рассказывать о нем не буду и показывать не собираюсь», — заявила Виктория и в подтверждение своих слов продемонстрировала шикарное кольцо на безымянном пальце.

Поклонники порядком переполошились и буквально завалили Викторию вопросами. Однако та предпочла больше не распространяться о своей личной жизни. Впрочем, нашлись и те, кто не принял на веру слова Бони. Некоторые пользователи Сети предположили, что Виктория сама себе купила это кольцо или ювелирное украшение давно является ее собственностью, а она назвала его подарком «мужа», чтобы удовлетворить любопытство страждущей публики.

Отметим, что о личной жизни Виктории Бони действительно мало что известно после того, какбывшая участница «Дома-2» рассталась с монакским бизнесменом Алексом Смерфитом, с которым встречалась в течение семи лет. Боня и Смерфит не состояли в официальном браке.

Виктория утверждает, что с отцом своей дочки она рассталась без скандалов, по обоюдному желанию. «Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка — наше общее счастье — и много теплых воспоминаний», — заверила не унывающая Виктория.

Алекс ей поддакнул. «Я уважаю мои предыдущие и бесценные отношения с матерью моего ребенка Викторией. Это было непростое решение, учитывая слухи и весь мусор, циркулирующий в Интернете. Мы по-прежнему заботимся друг о друге, и так будет всегда, — заверил Смерфит. — Наша любовь безусловна, но иногда вспышки гнева приводят к недопониманию, особенно теперь, когда мы живем отдельно. В конце концов, мы всего лишь люди. С этого момента, пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь и не ждите комментариев на эту тему. Мы желаем друг другу только счастья».