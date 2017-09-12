Дана Борисова вывела Леру Кудрявцеву

Телеведущая Дана Борисова начала новую главу в жизни. Звезда вернулась в Москву после прохождения курса лечния от наркозависимости. И уже приняла участие в одном из телешоу. Но, похоже, пока Дана настроена не слишком благожелательно.

«Реабилитация окончена, я перехожу на ресоциализацию», — сообщила несколько недель назад Борисова в Insta. Более четырех месяцев ведущая боролась с аддикцией в одном из реабилитационных центров Таиланда и уверяет, что справилась. Правда, Дана пока не всегда сохраняет самообладание. Недавно ведущая приняла участие в ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Но звездам найти общий язык не удалось.

В Сети появилось видео со съемок и судя по замечания Леры вроде «Я не могу уже» беседа в студии была несколько конфликтной. В частности, Дане сильно не понравился вопрос о том как она скрывала от родных наркотические препараты. Борисову также раздражало присутствие в студии ее матери, которую ведущая ранее обвиняла в попытках манипуляции. Дана недавно писала о том, что ей удалось помириться с родительницей, но похоже отношения между женщинами пока нельзя назвать теплыми.

В эфир шоу с Даной выйдет в конце этой недели.