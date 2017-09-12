Дочь избивала певицу Миансарову



Гостем новой программы " Андрей Малахов . Прямой эфир" стал сын легенды советской эстрады, певицы Тамары Миансаровой музыкант, композитор и аранжировщик Андрей. Впервые он решил рассказать о том, кто лишил его матери и семейного достояния.



Именно она научила Советский Союз танцевать твист и не бояться черного кота. Она первой покорила международную аудиторию на фестивале в Сопоте. Однако, по словам Малахова, ни Министерство культуры , ни Москонцерт, где она проработала долгие годы, не прислали даже телеграммы соболезнования.



В последние годы певица тяжело болела и бедствовала. С детьми у Миансаровой были непростые отношения. Более 30 лет с ней прожил и ухаживал за ней до последних дней ее третий муж Марк Фельдман . Он вместе с дочерью Миансаровой от второго брака Екатериной, претендует на квартиру и имущество ушедшей на 87-м году жизни певицы.

"Завещана эта квартира мне и Кате. Я не знаю, что она будет со своими деньгами… У меня на первом плане достойный памятник поставить Тамаре — квартиру буду продавать", — говорит последний супруг артистки. Однако Андрей Миансаров считает несправедливым такое распределение наследства. "Все, что принадлежало мне, маме и моей бабушке, все стало его… Ему сейчас зарабатывать не на чем, вот он и будет зарабатывать тем, что он муж Тамары Миансаровой", — заявил сын певицы, говоря об отчиме.



В студии программы Андрей Миансаров заявил, что не планирует претендовать на имущество. "Мне ничего не нужно. Главное, что у меня осталась память о маме. Я не приезжал к ней потому, что у меня самого была масса проблем: не мог ходить, жена боролась с тяжелым заболеванием. Вам же всем наплевать на наши проблемы и на Миансарову", — сказал мужчина.



Что касается Екатерины, то семьи у нее нет, а несколько лет назад ее сбила машина, результатом чего стали травма таза и проблемы с ногами. Работать она не может, а мужа убили в драке. Поэтому родители-пенсионеры отправляли ей через сиделку продукты и обезболивающее.



При этом, по словам Андрея Миансарова, его сестра била мать. "Катя была не в себе после очередного возлияния, а престарелая мама возила ей то супчик, то курочку, покормить ее. А она заехала ей чем-то тяжелым по лбу, мама после этого теряла память, как-то ее даже нашли выпавшей из троллейбуса", — поделился Андрей Миансаров на передаче.

