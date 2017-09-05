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Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Новость о разводе Эвелины Бледанс стала настоящей сенсацией, потрясшей общественность. Телеведущая призналась, что рассталась с мужем еще год назад, однако продолжала создавать видимость идеальной семьи.
Известие о крахе семьи Эвелины Бледанс и продюсера Александра Семина произвела эффект разорвавшейся бомбы. Комедийная актриса объявила о разводе с третьим мужем на передаче Андрея Малахова. Причем Эвелина призналась, что рассталась с Александром еще год назад. Но на протяжении долгого времени Бледанс продолжала создавать видимость гармоничной семьи.
А ее экс-супруг сильно похудел и нашел новую любовь, компетентно сообщает Starhit. Несмотря на то, что когда-то Бледанс и Семин подписали брачный контракт, сейчас, по признанию актрисы, они с экс-супругом улаживают возникшие между ними противоречия по поводу совместно нажитого имущества. Якобы Семин весьма неохотно идет на уступки Бледанс. Александр всячески дает понять, что намерен бороться с Эвелиной.
Волею судеб я сегодня оказалась в монастыре святителя Луки, в поселении Лаки под Бахчисараем, по благословению архимандрита в день его Ангела. Как же мне это сейчас нужно. Умиротворение. Думы. Божья помощь.
Публикация от Evelina Bledans (@bledans)
Известно, что пока состоялись лишь съемки передачи. В эфир программа Андрея Малахова выйдет завтра, 13 сентября. Тем не менее, благодаря социальной сети Instagram, где появились фотографии со съемочного процесса, известно, что в студии в качестве гостей отметились певцы Данко и Наталья Гулькина, актриса Жанна Эппле.
Общественность уже высказала свое отношение к ситуации. В частности, поклонники сделали вывод, что Эвелина рассталась с мужем из-за того, что тот не смог выдержать груза забот об их сыне Семене, страдающем синдромом Дауна, и пожалели ее.
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