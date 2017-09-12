Басков о любовнике Лопыревой: Убью обоих!

Певцу неприятно делить невесту с футболистами. Ведь она хотела улизнуть ему в отместку.





Гала-концерт "Новой волны" пригласили вести Николая Баскова Викторию Лопыреву . Они сегодня всюду трубят о своей предстоящей свадьбе и собирают на этом приличные гонорары. Коля всерьез включился в эту игру — он не в первый раз собирается поставить штамп в паспорте. "Я спешу за женой в гостиницу, потом вместе попозируем!" — ответил он на просьбу корреспондента Dni.Ru остановиться и попозировать. За женой…

Официальной женой певца Виктория Лопырева, если говорить серьезно, должна стать лишь в октябре. Но Басков, очевидно, уже считает красавицу супругой. И на "Новой волне" эта тема стала основой для зажигательного конферанса "золотого голоса" и модели.





"Коля, а ты можешь хотя бы один субботний вечер провести со мной, а не в телевизоре с Нонной Гришаевой , — спрашивала на сцене Лопырева жениха. — А не то я тоже буду проводить выходные на футбольных матчах. Ты же не будешь ревновать?" "Убью обоих — и тебя, и его!", — в шутку пригрозил Коля.

"Кудрявцева и Лазарев, как и мы, вели "Новую волну", а потом расстались, ты не боишься повторить их судьбу?" — снова обратилась Лопырева к миленку. "Сплюнь три раза и постучи по дереву!", — вздрогнул Басков



Влюбленные в перерывах между песнями сообщали публике подробности грядущего торжества — мол, и голубей не станут запускать, и девичник не устоят, и даже свадебный букет невеста бросать не планирует. "Все равно ты всегда собираешь в зале все цветы!", — пошутила Вика.



Оказалось, у влюбленных будет свадебный контракт. А если Николай чем-то до свадьбы провинится, то Лопырева грозит ему отказать в первой брачной ночи. "Значит, умру девственником!", — отрезал 40-летний исполнитель.