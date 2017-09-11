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Лазарев набросился на Билана с кулаками
Во время сборного концерта в Сочи Сергей Лазарев "повздорил" с Димой Биланом, сообщает «Московский комсомолец».
Во время исполнения дуэтом песни «Прости меня» Билан так увлекся, что забыл о напарнике и спел его партию.
После окончания песни, находясь на сцене, Билан заявил: «Я, когда бываю в экстазе от исполнения на сцене, а это бывает часто, то все могу поперепутать». А также извинился и предложил Лазареву спеть еще раз.
А во время второго исполнения Билан снова начал петь слова Лазарева, сразу же после чего Сергей набросился с кулаками на Диму.
Исполнители вышли из положения, пожав друг другу руки на сцене. За кулисами же, как сообщается, оба не скрывали своего возмущения.
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