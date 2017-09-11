Лазарев набросился на Билана с кулаками

Во время исполнения дуэтом песни «Прости меня» Билан так увлекся, что забыл о напарнике и спел его партию.

После окончания песни, находясь на сцене, Билан заявил: «Я, когда бываю в экстазе от исполнения на сцене, а это бывает часто, то все могу поперепутать». А также извинился и предложил Лазареву спеть еще раз.

А во время второго исполнения Билан снова начал петь слова Лазарева, сразу же после чего Сергей набросился с кулаками на Диму.

Исполнители вышли из положения, пожав друг другу руки на сцене. За кулисами же, как сообщается, оба не скрывали своего возмущения.