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Ольга Бузова снялась топлес в своем новом клипе на песню «Хит-парад»
На днях Ольга Бузова выпустила новую песню «Хит-парад», который уже спустя несколько часов после премьеры взлетел на верхнюю строчку в iTunes.
Сегодня же певица готова представить поклонникам клип на уже нашумевший трек, в котором предстала в нескольких смелых образах, в том числе и топлес.
«Наконец-то я вам могу представить свой новый клип на уже, полюбившуюся вам песню, #ХитПарад, из моего дебютного альбома #ПодЗвукиПоцелуев. Эта песня сильной и уверенной в себе девушки, которая не готова соглашаться на меньшее, ей нужно только лучшее и самое достойное. Она себя любит, ценит и уважает», — написала Ольга в своем блоге.
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