Оксана Федорова смело демонстрирует неидеальную фигуру в эффектном купальнике



Первые недели осени Оксана Федорова проводит на Сахалине откуда публикует живописные кадры местных пейзажей, памятные снимки с друзьями и собственные портреты. На одном из последних кадров телеведущая и победительница конкурса "Мисс Вселенная" позирует в черном закрытом купальнике с впечатляющим декольте.

"Купание в горячих серных источниках вулкана Барановский не оставило равнодушным никого. Правда, в районе фумарольных полей нужно соблюдать меры предосторожности. Можно купаться в источниках с определенной температурой воды", — рассказала телеведущая в подписи.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe👑 (@fedorovaoksana) Сен 10 2017 в 1:55 PDT





Несмотря на то, что фигуру Федоровой довольно сложно назвать модельной, многие пользователи восхищаются внешними данными Оксаны, в особенности ее длинными и стройными ногами. "Понятие "форма" относительно. Оксана-прекрасна!", "Ноги бесконечны", "Богиня!", — хвалят подписчики. Конечно, среди фолловеров Федоровой есть и те, кто считает, что ей нужно сбросить вес, но таких гораздо меньше. Сама Федорова, судя по снимкам, в любом весе чувствует себя прекрасно и радуется жизни.

