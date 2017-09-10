Тимур на маму похож: Егор Кончаловский решился показать новую жену и сына



51-летний режиссер Егор Кончаловский решил поделиться обретенным семейным счастьем с подписчиками. Экс-супруг Толкалиной в инстаграме опубликовал видео, на котором показал новую возлюбленную Марию и пятимесячного сына Тимура. Поклонники смогли даже рассмотреть лицо малыша, придя к выводу, что он больше похож на бабушку.

Тусуемся… #егоркончаловский #лето2017 Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Сен 10 2017 в 11:41 PDT

Первое семейное видео, которое Кончаловский решил показать поклонникам, было сделано на вечеринке по случаю дня рождения его близкой подруги. В ролике новая спутница жизни носит на руках маленького сына режиссера, который умышленно навел камеру на Тимура, чтобы его могли рассмотреть фанаты. Фолловеры были рады познакомиться с сыном Кончаловского, которого долгое время скрывал звездный отец. Также они рассмотрели и новую избранницу режиссера, отметив, что Мария не имеет ничего общего с бывшей женой Егора.

Какой прелестный малыш! На маму Вашу похож! Наконец-то появились в эфире! Славный парень! Ну, молодец Тимур, уже по гостям! Малыш кажется на вас похож. Лапусик щекастый! Чудный карапуз, видны одни щеки, а потом Тимур! Обажаю пухленьких деток!

Но лестные комментарии подписчики Кончаловского выразили только в адрес его сына.



А вот внешность матери ребенка им пришлась не по душе. Фанаты недоумевают, почему режиссер променял красавицу Толкалину на ничем неприметную Марию Леонову . Напомним, сын Егора Кончаловского родился в апреле 2017 года. Он стал вторым ребенком режиссера, у которого от первого брака растет дочь Мария, которой на момент рождения брата было 16 лет.

В конце августа стало известно, что Кончаловский крестил сына. Примечательным в этом событии стало то, что крестной мамой маленького Тимура стала старшая дочь режиссера.