Жена гнала из кровати больного раком Кобзона

Иосиф Кобзон 11 сентября празднует свой 80-летний юбилей. На протяжении вот уже 12 лет он борется с раком, и помогает ему в этом жена Неля.

Раковую опухоль у Иосифа Кобзона диагностировали в 2005 году. После посещения врача певец не впал в истерику и не испугался, однако сильно переживал, как рассказать об этом жене. «Я пришел, она смотрит на меня: „Что случилось? На тебе лица нет“. Я говорю: „Все нормально“. — „Я же чувствую, что что-то случилось“. Я говорю: „Куколка, у меня рак“», — цитирует его сайт «Комсомольская правда».

"Она в темпе, как будто мы с ней репетировали этот эпизод, отвечает: «Ну что, будем лечиться, ты не волнуйся, все будет в порядке». И с той минуты по сей день она все время рядом. Все самые трудные дни, когда я в коме находился, когда меня оперировали… Она всегда рядом", — добавил Иосиф Кобзон.

Первая операция прошла успешно, однако потом начались осложнения. Спустя четыре года потребовалось еще одно одно хирургическое вмешательство. Певец продолжает подниматься на сцену и радовать своих поклонников новыми выступлениями, и во многом это заслуга именно его жены.

"Самое главное — избежать такой болезни, как постельное привыкание. Неля меня заставляла: «Вставай!» Я говорю: «Куколка, я почитаю еще немножко, полежу». — «Вставай, пойдем погуляем, пройдемся». Я говорю: «Я не хочу гулять, у меня кружится голова, меня тошнит». — «Вставай!» — «Что же ты так пристала?», — признался артист. Старания супруги певца не прошли даром и он снова захотел вести активную жизнь.