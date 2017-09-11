Максим Виторган впервые показал лицо девятимесячного сына

С тех пор звездная чета неустанно делится фото и видео с малышом, однако его лицо родители до сих пор предпочитали скрывать. Поклонники гадали, на кого же похож Платон: на маму или на папу. Сегодня они наконец-то получили ответ на этот вопрос. В своем блоге Виторган опубликовал видео с сыном, впервые показав, как он выглядит.



Большинство пользователей Сети уверены — Платон растет маминой копией. Но есть и те, кто считает, что мальчик больше похож на папу: «На Ксюшу похож», «Копия мама», «Малыш правда похож на обоих родителей.», «На маму похож», «Папина копия.».

