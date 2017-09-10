У Гузеевой сдали нервы после страшных снимков

Актриса рыдала два дня. Она очень тяжело пережила публикацию нелицеприятных фотографий.





Ох, эти папарацци! Везде сунут свой мокрый нос, до всего им есть дело. Они прознали, например, что актриса Лариса Гузеева уедет отдыхать в Болгарию — и тут же следом за звездой! Подкараулили ее на пляже и сняли в не самых красивых позах, в жутких ракурсах. Вскоре эти гнусные кадры появились на обложках нескольких таблоидов.

Поклонники не верили, что на снимках любимая актриса — ее телеса поразили. Но люди почесали языками и забыли, а для ведущей программы "Давай поженимся!" публикация этих отвратительных снимков стала шоком.



"Лариса рыдала два дня, когда увидела эти фотографии в прессе, — рассказала Dni.Ru подруга Гузеевой Лолита за кулисами конкурса "Нова волна" в Сочи. — Мы с Ларисой Удовиченко утешали ее, говорили что не стоит обращать внимания и переживать, убедили отнестись с юмором. Но это я ничего не стесняюсь, показываю себя такой, какая есть, а Лариса — человек очень ранимый. Она очень много работает, пропускает через себя кучу людского негатива, поехала отдохнуть, расслабиться, побыть обычным человеком, а тут эти снимки. А если бы человек в петлю полез из-за этой травли журналистов? Надо же соображать!".

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С певицей можно поспорить. Ведь если ты выбираешь публичную профессию, то должен всегда помнить, что на тебя направлены взгляды зевак и объективы прессы. Худая ты или полная — твой личный выбор. Но все твои недостатки публика непременно заметит и преувеличит. Ей хочется видеть, что и у любимых артистов есть изъяны, проблемы, что они не неприступные силиконовые кукла, а живые люди.



Вторая причина, по которой Гузеевой не стоит переживать — это шумиха, которая случилась. Иные артисты и рады бы оголиться, показать себя, попасть на обложку, но никому не нужны и не интересны. Обсуждают же только больших звезд. К которым, безусловно, и относится Лариса.