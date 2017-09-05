Экстремальный купальник: Одинцова шокировала Сеть фото в бассейне



Модель Виктория Одинцова опубликовала в своем Instagram новое фото, которое лишило покоя поклонников девушки. Фанатов мучает вопрос — как Одинцова решилась поплавать в бассейне в таком "экстремальном купальнике".

Фотография уже набрала более 130 тысяч отметок "Мне нравиться". И не мудрено, ведь "эктремальность" купальника модели заключается в его полном отсутствии.



Модель рассекает воды бассейна абсолютно обнаженной. Особое впечатление производит игра солнца и воды на загорелых ягодицах Виктории.