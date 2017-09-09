Тарзан показал как в «Маленькой Москве» ждут смертоносный ураган «Ирма»

Сергей Глушко , больше известный как Тарзан, муж российской певицы Наташи Королевой , в своем Instagram публикует он-лайн обзор со своего балкона в городе Санни-Айлс-Бич, штат Флорида, в котором рассказывает об изменениях погоды в связи с приближением урагана «Ирма», который, как обещают, будет одним из самых разрушительных за последние несколько лет.

Сначала Глушко опубликовал ролик, на котором видно, что идет ливень. Как прокомментировал сам артист, «дождь не сильный, но очень плотный», на океане видны высокие волны. На втором видео облачно, но осадков уже нет. Однако слышно, как поднялся сильный ветер.

«15 по местному времени. Дождь перестал, но ветер сильный, готовимся к вечеру, после 20.00 выходить на улицу запрещено», — написал Глушко.

Публикация от Сергей Глушко (Тарзан) (@lovepussu) Сен 9 2017 в 12:04 PDT

Российские звезды живут в городе Санни-Айлс-Бич в американском штате Флорида. Этот город еще называют «Маленькая Москва» в связи большим количеством русских. В комментариях своим подписчикам Глушко рассказал, что тут живет много русских, которые не стали эвакуироваться.

Публикация от Сергей Глушко (Тарзан) (@lovepussu) Сен 9 2017 в 10:25 PDT

Скорость ветра в эпицентре урагана «Ирма» достигает 260 км/ч. Стихия уже унесла жизни более 20 человек.

Эксперты уже оценили ущерб от стихии в рекордные $13 млрд Посольство РФ в США открыло линию экстренной связи для россиян в связи с ураганом «Ирма».