Остановились в развитии: Максакова пристыдила своих детей за выступления в Крыму

Оперная дива Мария Максакова в интервью украинским СМИ нелестно высказалась о собственных детях. Максакова заявила, что ей было неприятно наблюдать выступление отпрысков в Крыму, передает «Дни.ру».

Певица рассказала, что воспитывала детей — дочь Людмилу и сына Илью — в течение 12 лет, оказав на них мощное влияние.

"Но с тех пор, как они со мной не живут, они в этом своем развитии остановились", — считает Мария.

Выступление своих детей в Крыму Максакова назвала «исполнением чего-то там на сцене», отметив, что ей было неприятно за «этим» наблюдать. При этом ее покоробил даже внешний вид детей — Илья потолстел.

Отметим, что главной причиной недовольства Максаковой своими детьми стал тот факт, что они исполняли программы, которые раньше играли блестяще, «гораздо хуже, медленно и с ошибками».

Напомним, что дети Максаково Илья и Людмила приняли участие в проекте «Музыка для гурманов», который прошел Ялте.