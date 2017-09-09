Марат Башаров сыграл свадьбу в итальянском ресторане

В итальянском ресторане на Мосфильмовской улице в Москве Марат Башаров Елизавета Шевыркова собрали самых близких — гостей было чуть больше 20 человек. В Bellagio популярный актер и ведущий программы «Битва экстрасенсов» Марат Башаров организовал праздник в честь свадьбы.

Перед этим была регистрация в ЗАГСе, где помимо новобрачных присутствовали брат невесты и друг семьи телеведущая Екатерина Стриженова

Напомним, что у 43-летнего актера и его поклонницы в июле 2016 года родился сын Марсель, после этого они прошли свадебный обряд по мусульманским традициям — никах. Елизавета была долгие годы поклонницей Марата, они переписывались в социальных сетях (первой проявила инициативу Шевыркова), а после того, как Башаров развелся с актрисой Екатериной Архаровой , он обратил внимание на молодую женщину, которой был небезразличен. Завязались отношения, пара стала жить вместе.

Еще пять лет назад Елизавета, побывав с мамой на спектакле с участием Башарова, была очарована. Пришла домой, нашла его страницу в соцсетях, написала: «Пригласите меня на свидание». Через полгода Марат добавил ее в друзья. Они встретились, случилось пару свиданий и все. Потом Марат женился второй раз, развелся со скандалом, Лиза написала слова поддержки, и у них начались отношения. С работа Елизавета ушла, чтобы создавать уют дома. Она — экономист, работала в банке помощником руководителя. Немаловажным для гармоничных отношений пары оказался тот факт, что третья жена Башарова проводила детски года в татарской деревне под Нижним Новгородом. Третья жена Марата знает татарские обычаи, язык и умеет готовить национальные блюда, поэтому легко находит общий язык с родней Башарова.

Марат говорит, что теперь он наконец-то абсолютно счастлив: жена родила ему долгожданного наслединика, и он живет в гармонии с женщиной, которая его понимает. У пары часто гостит Амели — дочь актера от первого брака. Лиза Круцко (первая жена Башарова) тоже теперь счастлива в браке, недавно она в третий раз стала мамой.