Пересильд впервые назвала имя отца своих детей



Актриса и режиссер Юлия Пересильд сделала официальное заявление об отце своих дочерей. Артистка подтвердила слухи о том, что ее дети родились от Алексея Учителя



"Отец моих детей — Алексей Учитель. Алексей хороший отец, который заботится о дочерях" — рассказала артистка в интервью Marie Claire

Однако подробности отношений с известным режиссерам Юлия решила не разглашать. "Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: "Ай, мамочка! Зачем вы это сделали", — пояснила актриса.



Напомним, Пересильд воспитывает двух дочерей — восьмилетнюю Аню и пятилетнюю Машу. Актриса души не чает в своих девочках. По мнению Юлии, дочки больше похожи на нее, чем на отца, хоть у малышек и совершенно разные характеры.



"Одна девочка-девочка в розовых рюшах, а другая всем рассказывает, что ее мама солдатка, и поет про "Батяню-комбата". Все ее детство прошло на войне, и теперь она собирается в кадетское училище. Но я бы хотела, чтобы дочери пошли в творческую среду", — рассказала Пересильд.

