"Он вообще был глуповатый, недалекий, легкомысленный, дурачок немножко во всех смыслах. У него было много, насколько я знаю, коротких, случайных, как бы серьезных романов. Однажды он бестактным образом попросил дать его девушке 15 тысяч рублей, сославшись, что у него проблемы.

Я его послал резко, и мы долго не созванивались. А потом, в 2013-м, я встретил его в Сапсане, он вспомнил, что я его крестный отец, сказал, что собирается жениться. Он тогда встречался с дочкой петербургского режиссера. А потом выяснилась такая гнусная безобразная история", — рассказал режиссер.

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