"Дом-2 - не ваше": фанаты обвинили Ольгу Орлову в деградации

Фанаты подвергли жесткой критике новый клип певицы Ольги Орловой . Видео назвали раздражающим, а саму экс-солистку группы «Блестящие» обвинили в деградации и подражании Ольге Бузовой. Пикантность ситуации добавляет тот факт, что обе девушки являются ведущими скандально известного телепроекта «Дом-2». Об этом рассказывает «Ридус»

По словам поклонников, в новой работе Орловой явно прослеживается влияние Дома-2" и коллеги Бузовой. И это совсем не то, что хотят от певицы ее слушатели. "Эх, совсем не то, и «Дом-2» не ваше";

"Деградирует ваше творчество, наверное, влияет «Дом-2»;

"Видно, что все, кто работают в «Доме 2», становятся одинаковыми!" — сокрушаются фанаты.

Впрочем, находились и защитники Орловой, которые, в частности, напомнили, что Ольга выступает на сцене с 1995 года, когда ни о какой Бузовой никто не знал и не думал. Также поклонники вспомнили, как самоотверженно помогала певица своей смертельно больной подруге Жанне Фриске

"Очень люблю вас и восхищаюсь. Песня класс, клип вообще огонь! Не слушайте негатив, это обиженные жизнью люди. Так держать!" — поддержали Ольгу самые верные фанаты.

Ольга Орлова начала вести шоу «Дом-2» в марте этого года. Значительное число поклонников встретило эту новость негативно: фанаты посчитали, что это не то место, где следует находиться «приличным людям».