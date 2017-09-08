СМИ: из-за расставания с Питтом у Джоли начались сексуальные проблемы

Из-за непрерывного стресса, который Анджелина Джоли испытывала на протяжении всего последнего года, то есть, с момента, как были поданы документы на развод с Брэдом Питтом , актриса перестала ощущать свою некогда былинную сексуальность.

"Эксклюзивная" душераздирающая заметка, осветившая проблематику, опубликована Hollywood Life, который, как водится, ссылается на "источник из окружения" селебрити.

По словам анонимного инсайдера, новый качественный роман Джоли, вокруг которого пресса устраивала назойливые пляски с расписными бубнами, — чистой воды фикция. У актрисы никого не было все это время. Хотя бы по той причине, что с момента скандальной ссоры с супругом Энджи ушла в глухой целибат, полностью отказавшись от половой жизни.

При этом "источник" уточнил, что актриса из-за навалившихся психологических проблем не чувствует теперь "свою женскую сексуальность", хотя и осознает, что продолжает оставаться довольно привлекательной и желанной особой. То время, что у нее освободилось, она предпочитает посвящать йоге ("которую до этого ненавидела"), занятиям со своими многочисленными чадами и благотворительной деятельности. То есть — сублимируя, конвертируя "сексуальную энергию в творческую, что ее всегда очень интересовало".

Но "в ее душе нет покоя", печально уточняет "источник", отмечая: на пути целибата Джоли прислушивается к некоему столь же анонимному наставнику.

В связи с чем хотелось бы искренне порадоваться недавнему обновлениюрубрики "Ни дня без Питта и Джоли!", уверившему, что хоть актеры разводиться и не передумали, но и расставаться, вроде как, все же не собираются. Ибо по-прежнему страстно друг друга любят.