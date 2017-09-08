Пьеха напугал зверским видом



Знаменитый певец Стас Пьеха ужаснул поклонников своим внешним видом. Внук Эдиты Станиславовны опубликовал в своем микроблоге фото, на котором предстал в образе оборотня.

"Когда не вовремя подвела электробритва", — написал Пьеха в Instagram.



"Это чертовски страшно, мой друг", "Стас, не надо превращений", "Как я напугалась, ужас, мне кажется, не стоит такое делать", "Жутковато!", "О, Боже! Я прям испугалась", "Жесть", "Напугали прям", "Стас, так нельзя!", "Ужас, срочно убрать!", "Ой, ужас! Нельзя примерять на себе такой образ!", — комментируют новый образ Стаса поклонники. Некоторые фолловеры считают, что снимок прекрасно подойдет для рекламы фильма ужасов.



Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha) Сен 7 2017 в 9:32 PDT

Отметим, Стас довольно ревностно относится к своей внешности. Артист много времени проводит в спортзале ради поддержания хорошей физической формы.





Как писали Dni.Ru , на личном фронте у певца не все благополучно. Недавно Стас Пьеха развелся. "Они поддерживают отношения, даже живут в одном доме. Что не поделили? Наверное, всему виной ревность. Я ведь тоже переживала, когда мой муж налево ходил. Он говорил: Я люблю тебя одну, но другие женщины меня тоже интересуют. Извини, я кобель!" Наташа (бывшая жена Стаса. — прим. ред.) — красивая девочка, еще найдет себе спутника", — заявила знаменитая бабушка Стаса, певица Эдита Пьеха

Ранее в откровенном интервью Стас рассказывал, что у него были проблемы с наркотиками, а пристрастился он к ним от одиночества. "Сначала я искал авторитетов для себя на улице, поэтому в моей жизни появились различные запрещенные вещества. Под действием этих веществ первое время я чувствовал себя уверенным. Родителей постоянно не было дома, поэтому внутри была черная дыра и отсутствие ощущения, что тебя любят. Вещества эту дыру какое-то время заполняли. Когда семья узнала, что со мной, отправили в Англию. У меня было три инфаркта. Только каким-то чудом я выжил", — заключил певец.