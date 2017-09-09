

Звезда "Дома-2" и новоиспеченная певица Ольга Бузова опозорилась на глазах десятков людей. Девушка упала со сцены во время репетиции.

Конфуз с телеведущей произошел перед открытием музыкального конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. Происшествие очевидцы успели снять на видео. Теперь ролик размещен в Сети.



Как звезда телепроекта "Дом-2" умудрилась упасть со сцены не известно. Одни говорят, что девушка запуталась в собственных ногах, другие считают, что Ольга зацепилась за специальные отверстия для технического освещения.



Сама Бузова рассказала, что покалечилась во время падения — певице пришлось заклеить ногу пластырем. Серьезных Ольге удалось избежать.



Между тем пользователи Instagram позлорадствовали, увидев запись падения певицы. "Хахахахах почему так смешно", "Можно смотреть вечно", "Когда увидела Тарасова", "Звезда упала, загадывайте желание", — прокомментировали ролик хейтеры Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред).