Опубликовано последнее заявление актера Пашинина



В Сети появилось последнее высказывание актера Анатолия Пашинина , который присоединился к украинским вооруженным силам в Донбассе. Артист заявил, что с ним все в порядке.



"Приказа командования умереть у меня не было, так что все в порядке, я жив. Со мной все хорошо", — прокомментировал Пашинин новости о своей гибели

Командир батальона украинской добровольческой армии "Аратта" Андрей Гергерт также подтвердил, что артист жив. "Вот он рядом со мной стоит — живой и здоровый", — цитирует Гергерта "Обозреватель".





В пятницу, 8 сентября, появились сообщения о смерти Анатолия Пашинина. О гибели актера сообщил писатель, боец ополчения Донецкой республики Захар Прилепин . При этом писатель недоумевал, в каком бою мог быть убит Пашинин, если подразделение, где он служит, вообще никогда не воевало.



Позже о возможной гибели артиста высказался и его коллега по актерскому цеху Михаил Пореченков . "Когда-то он был нормальным приличным человеком, когда мы с ним работали, а дальше что случилось, я не знаю. Всегда жалко, когда уходит человек", — заявил Пореченкова.

Директор Пашинина только усугубила ситуацию, отказавшись комментировать сообщения о смерти актера. Женщина сказала, что давно не связывалась с актером.



Однако вскоре слухи о смерти артиста опровергла мать Анатолия. "Все нормально у нас", — ответила она журналистам Пятого канала.