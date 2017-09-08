Виктор Гусев прокомментировал уход Андрея Малахова с Первого канала

«Мы с Андреем не разговаривали, потому что я был в отпуске. Слышал разные причины — и денежные, и конфликт с продюсером, направленность программы и желания Андрея самому делать программу… Мне кажется, причина — сочетание всего», — цитирует Гусева kp.ru

По его словам, новость об уходе Малахова застала его во время отпуска во Франции.

«На улицах меня иногда узнавали люди, и первый вопрос был: расскажите про Малахова, про Гузееву, про Олешко. Потом я выступал с неким мастер-классом. Приготовил схему рассказа о своей жизни, какие-то серьёзные комментаторские вещи», — подчеркнул комментатор.

Ранее Малахов назвал причины перехода с «Первого канала» на «Россию 1».