Краско с молодой женой еле сводит концы с концами



Завтра, 9 сентября, двухлетие со дня свадьбы отметят актер Иван Краско и его молодая жена Наталья. 86-летний артист рассказал в интервью об их семейной жизни.

Иван Краско заявил, что с Натальей у них "все отлично". "Несмотря на то, что многие пытались разуверить нас в прочности наших отношений, говорили, что невозможен союз с разницей в 60 лет… Эти разговоры только укрепили брак, как ни странно", — похвастался актер. По его словам, их брак с Натальей произошел из-за духовного родства.



Впрочем, уверен Краско, дело еще и в том, что их встреча это судьба. "Надо сказать, что Наташа — Скорпион по знаку Зодиака, а я — Дева-Весы, на водоразделе двух знаков, 23 сентября. Но мы, оказывается, оба — Белые лошади. И это совпадение бывает раз в 60 лет! Мы обомлели, узнав об этом. Так это судьба уже получается. Это нас еще больше объединило", — рассказал Краско. Кроме того, у них много схожих черт в характере.



Что касается праздника в честь годовщины свадьбы, то супруги не планируют пышных торжеств. Дело в том, что сейчас у Ивана и Натальи проблемы с финансами. "Может, напросимся к Леве Додину на "Вишневый сад". Сейчас у меня кончается отпуск, и поэтому некоторые безденежье. Пышно отмечать не будем. А вдвоем мы и так радуем друг друга", — цитирует Ивана Краско сайт "Комсомольская правда". Актер заявил, что обещал супруге пять лет. "Два уже проходит. Впереди еще пятилетка. Есть цикл, говорят, такой жизненный цикл", — объяснил артист.



Разница в 60 лет ими совершенно не чувствуется. "Абсолютно одинаковые два дурачка. Она нормальный человек — и ненормальный. И это все соединяется в ней непостижимым образом. В общем, для меня это счастье. Судьба, наверно, справедлива", — резюмировал Иван.



Пока Краско работает, его жена все еще ищет себя. Она пишет стихи, занимается фотографией и живописью. Ивана такое положение дел, по его словам, устраивает.