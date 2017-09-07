Виктория Боня напала на обидчицу погибшей Стеллы Барановской



Несколько дней назад ушла из жизни 30-летняя актриса Стелла Барановская . Об этом сообщала адвокат Катя Гордон на своей странице в соцсети. Прощание с актрисой пройдет 8 сентября в 10.00 утра в Богоявленском соборе. Известно, что артистка продолжительное время лечилась от онкологического заболевания. В прошлом году она пришла на передачу "Прямой эфир" и рассказала о том, как борется с болезнью. У девушки появились недоброжелатели, которые не верили в то, что она действительно больна. Одной из них была блогер Мадина Татраева, которая посещала различные телепередачи и собирала информацию о Стелле. Она обвиняла актрису в том, что девушка потратила собранные на лечение деньги на покупку машины и других личных вещей.



О поведении блогера накануне вечером высказалась Виктория Боня . "Как же это подло, считать чужие деньги, преследовать человека и завести его в итоге в могилу, только потому, что у тебя есть конченые сомнения", — написала телеведущая на своей странице в Сети и опубликовала фото Мадины. Она пояснила, что женщина очерняла имя актрисы всеми возможными способами и этим только усугубляла ситуацию, так как Стелла действительно была больна. Боня обратилась к погибшей актрисе и заверила, что хоть ее уже не вернуть, люди, которые плохо о ней говорили, не смогут избавиться от позора. "Пусть этот стыд останется до конца ваших дней, со всеми, кто искал повод, дабы обвинить невинного человека в том, что он просто был в ремиссии", — заключила она.

Отметим, что несколько дней назад с блогером связались журналисты, чтобы услышать комментарий Мадины по поводу случившегося. Она ответила, что Стелла сама выбрала лечение нетрадиционными методами и больше ничего не стала говорить. Ранее Гордон опровергла информацию о том, что Барановская отказалась проходить курс химиотерапии. Также она пообещала, что не оставит без заботы и внимания сына погибшей Стеллы Даню, отец которого Макс Котин, по ее словам, не заботиться о мальчике.