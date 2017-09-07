«Минус 10 лет!» Екатерина Стриженова кардинально изменила имидж



Екатерина Стриженова не часто вносит изменения в сложившийся образ, но на днях телеведущая решилась все-таки удивить зрителей. Ведущая «Доброго утра» побывала в любимом салоне красоты, где ей кардинально изменили прическу. Результат преображения позже был опубликован Екатериной в Сети.

Стоит отметить, что многие поклонники заметили сходство в новых стрижках Екатерины и певицы Ольги Орловой , также недавно отказавшейся от длинных локонов. Выяснилось, что Стриженова по наводки подруги-артистки обратилась к тому же стилисту.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) Сен 7 2017 в 10:31 PDT

«Отрезали всё лишнее! Спасибо Ольге Орловой — отпустила своего стилиста по причёскам сделать мне стрижку!» — поделилась Екатерина. Кстати, похожую прическу 49-летняя Стриженова уже носила несколько лет назад, но тогда быстро от неё отказалась и начала вновь отращивать длинную шевелюру.



«Великолепная стрижка», «Очень здорово смотрится!», «Красиво, но было намного лучше и интереснее», — комментируют стрижку Екатерины фанаты. Меж тем, перемены во внешности Екатерины связаны не только со стрижкой, но и с фигурой. Стриженова активно худела всё лето и под конец сезона смогла похвастаться «осиной талией».