Болезнь сорвала планы Алентовой

Актриса рассказала о самочувствии на сборе труппы в родном театре. И обеспокоила почитателей своего таланта и красоты.



Она — настоящая звезда этого театра. Ее имя в афише — всегда гарантия качественной постановки и аншлага в зале. В этом театре Вера Валентиновна служит с 1965 года. Менялись худруки, актеры, пьеса, менялась и актриса. Кажется, что она с годами только хорошела!



В этом году Алентовой исполнилось 75 лет, но она, словно чеховская Аркадина, "хоть сейчас девочку играй". На сбор труппы актриса пришла в черных брюках, белой блузке и красной кофте. Все дорогое, подобрано с большим вкусом. Сидела примадонна, как и полагается, в первом ряду.





А после того как худрук театре Евгений Писарев раздал награды, поздравил родивших, объявил о планах и пожаловался на бытовые проблемы, с легендарной актрисой встретился корреспондент Dni.Ru

"Вера Валентиновна, как вы провели лето, где отдыхали, что вас радовало?", — поинтересовались мы у актрисы. "Ничем хорошим я вас на порадую, — ошарашила актриса. — Я все лето тяжело проболела, никуда не ездила, только сейчас оклемалась". Она не стала вдаваться в подробности — не любит подобных разговоров, не привыкла жаловаться.



Но хочется верить, что все хвори актрисы позади. Ведь уже 13 сентября ей предстоит выйти на сцену в спектакле "Апельсины & лимоны", который был поставлен как бенефис Алентовой.