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Семенович показала постельное фото с Домогаровым
Анна Семенович опубликовала в Инстаграм эксклюзивный кадр со съемочной площадки. Певица снимается в откровенной сцене, поэтому находится на кровати в красивом пеньюаре рядом с Александром Домогаровым. Семенович рассказала о том, что эта сцена будет очень эмоциональной, полная боли и любви.
Съемки фильма проходят в Минске. Семенович призналась, что очень взволнована, принимая участие в таком проекте. Она написала, что ей было очень приятно узнать про свой новый образ, который создали по ее прототипу. Такими подробностями и интересными фотографиями со съемочного процесса она лишь подогревает интерес поклонников к данному фильму.
Не так давно Анна сообщила, что релиз состоится приблизительно через полгода, поэтому ждать осталось совсем недолго.
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