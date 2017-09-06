Максим Галкин освоил «опасный вид спорта»



Максим Галкин «сделал день» пользователей Сети, опубликовав очередной видеоролик, который закончился неожиданно даже для юмориста. Артист, позируя для своих друзей, стоя на сверхпопулярном в этом сезоне палдборде, не удержался на лодке-доске и шумно упал в воду.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Сен 6 2017 в 8:21 PDT



Впрочем, это неудивительно, ведь новый для себя вид спорта Галкин открыл на днях и воспользовался плавательным средством в день съемки мини ролика. Надо отдать должное шоумену, вынырнув и вновь встав на палдборд, Максим продолжил свои занятия, при этом, как всегда, рассмешив друзей, пародируя Муслима Магомаева . Ролик, как и все предыдущие, быстро набирает популярность. Стоить отметить, что интернет-слава звезды не дает покоя многим. Так, накануне, Галкин узнал, что болен редкой «болезнью» — «синдромом Примадонны». С некоторых пор Галкин стал одним их самых активных пользователей соцсетей среди звезд. По мнению журналистов известного канала, телеведущий ищет большой популярности в Сети, так как устал быть в тени Примадонны. Артист использует разные методы привлечения внимания фанатов, в том числе публикацию полуобнаженных снимков.

Максим, посмотревший сюжет о себе любимом в шоу «Ты не поверишь!», где ему и был поставлен неожиданный диагноз, высмеял акул пера. «Я польщен тем, что проницательные журналисты открыли мой страшный секрет, который я тщательно и успешно скрывал все эти годы. Также пронырливые профессионалы при поддержке опытного психолога определили в эфире престижной программы, что я размещаю свои фотки (иногда полуголым) и видео, чтобы понравиться (о черт, вот это зашквар!)» — саркастично комментировал телесюжет Галкин.