

Евгений Осин объявил голодовку в реабилитационном центре за то, что ему отказались дать пиво. С таким заявлением выступил руководитель «Национального антинаркотического союза» Никита Лушников . Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

«У Жени отдельная комната. Условия не суперлюкс, но хорошие. Музыкант сидит у бассейна с безалкогольным коктейлем и размышляет о жизни. Конечно, нередко высказывает свое недовольство. Первые два дня он требовал пива. И, когда понял, что алкоголь там запрещен категорически, объявил голодовку», — заявил Лушников.



Лушников добавил, что Осина окружают «трезвые люди с позитивным настроем», что положительно сказывается на лечении артиста.



Музыканта отправили на лечение в этот реабилитационный центр после того, как он 18 августа пропал на несколько дней. Сам артист долгое время отрицал, что имеет проблемы с алкоголем. В Москве Осин проходил медикаментозную детоксикацию. Осин прославился благодаря песням «Плачет девушка в автомате», «Не надо, не плачь», «Моя попутчица», «А когда на море качка», «Студентка-практикантка».