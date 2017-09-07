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Евгений Осин объявил голодовку
Фото: кадр из видео
Евгений Осин объявил голодовку в реабилитационном центре за то, что ему отказались дать пиво. С таким заявлением выступил руководитель «Национального антинаркотического союза» Никита Лушников. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».
«У Жени отдельная комната. Условия не суперлюкс, но хорошие. Музыкант сидит у бассейна с безалкогольным коктейлем и размышляет о жизни. Конечно, нередко высказывает свое недовольство. Первые два дня он требовал пива. И, когда понял, что алкоголь там запрещен категорически, объявил голодовку», — заявил Лушников.
Лушников добавил, что Осина окружают «трезвые люди с позитивным настроем», что положительно сказывается на лечении артиста.
Музыканта отправили на лечение в этот реабилитационный центр после того, как он 18 августа пропал на несколько дней. Сам артист долгое время отрицал, что имеет проблемы с алкоголем. В Москве Осин проходил медикаментозную детоксикацию. Осин прославился благодаря песням «Плачет девушка в автомате», «Не надо, не плачь», «Моя попутчица», «А когда на море качка», «Студентка-практикантка».
В этом же центре проходит лечение от наркотической зависимости Дана Борисова.
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