Грачевский откровенно рассказал о молодой жене



Создатель «Ералаша» Борис Грачевский заявил, что не чувствует разницу в возрасте со своей 32-летней супругой актрисой Екатериной Белоцерковской. Об этом режиссёр рассказал в интервью « Комсомольской правде ».

«Для меня действительно большое счастье каждый день быть с ней. И я знаю, что, когда я лечу в самолете ночью, она сидит дома и не спит. Я спрашиваю, почему ты не спала всю ночь, а она отвечает: «Я ждала, когда ты долетишь!». Нет у нас никакой разницы в возрасте. Я иногда моложе нее становлюсь», — заявил Грачевский.



27 августа 2017 года Грачевский и Белоцерковская провели свадебное торжество. Официально пара зарегистрировала свои отношения в феврале 2016 года. Грачевский на 35 лет старше своей супруги. Пара познакомилась на съёмках фильма «Между нот, или Тантрическая симфония».