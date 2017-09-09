Дмитрий Шепелев определился с будущим сына

Телеведущий заметил, что мальчик активно интересуется командными видами спорта.



Дмитрий опубликовал на своей страничке в Instagram снимок, на котором Платон внимательно наблюдает за хоккейным матчем. Отец решил отдать мальчика в секцию по хоккею.



Для сына Фриске даже изготовили специальную майку с надписью "Платон" и порядковым номером "4". Пока что ребенок в основном наблюдает за игрой со стороны, но, возможно, со временем он может и сам стать известным хоккеистом.