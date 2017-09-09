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Газета.Ru

Дмитрий Шепелев определился с будущим сына

Шепелев определился с будущим сына
Фото:
Телеведущий Дмитрий Шепелев определился с будущим своего сына от Жанны Фриске Платона, сообщают "Дни.ру".
Телеведущий заметил, что мальчик активно интересуется командными видами спорта.
Дмитрий опубликовал на своей страничке в Instagram снимок, на котором Платон внимательно наблюдает за хоккейным матчем. Отец решил отдать мальчика в секцию по хоккею.
Для сына Фриске даже изготовили специальную майку с надписью "Платон" и порядковым номером "4". Пока что ребенок в основном наблюдает за игрой со стороны, но, возможно, со временем он может и сам стать известным хоккеистом.
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