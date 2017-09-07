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Лопыреву застали в компании известного футболиста
Невеста Николая Баскова Виктория Лопырёва замечена в одном из московских ресторанов с армянским футболистом «Манчестер Юнайтеда» Генрихом Мхитаряном. Видео со встречи публикует интернет-издание Super в своём аккаунте в Instagram.
«Генрих долгое время ухаживал за Викторией, это не было секретом, они размещали совместные фото в социальных сетях. Когда в прессе написали о свадьбе Вики с Басковым, разумеется, у Генриха возникли вопросы. На этой встрече они как раз объяснились», — заявил источник издания.
34-летняя Лопырёва и 28-летний Мхитарян ужинали в ресторане «Большой» незадолго до матча между сборными Армении и Дании. После еды пара отправилась на прогулку по Москве. Ранее ряд СМИ сообщали, что свадьба Лопырёвой и Баскова намечена на 7 октября. Церемония бракосочетания пройдёт в Грозном, свидетелем на ней будет глава Чечни Рамзан Кадыров.
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