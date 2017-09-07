Лопыреву застали в компании известного футболиста

Публикация от SUPER (@super.ru) Сен 7 2017 в 5:25 PDT





«Генрих долгое время ухаживал за Викторией, это не было секретом, они размещали совместные фото в социальных сетях. Когда в прессе написали о свадьбе Вики с Басковым, разумеется, у Генриха возникли вопросы. На этой встрече они как раз объяснились», — заявил источник издания.

