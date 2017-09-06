Стас Садальский высмеял бывшую невестку Татьяны Васильевой после ее появления в «Пусть говорят»



Вчера вышла передача "Пусть говорят", которая была посвящена бывшей невестке Татьяны Васильевой Анастасии Бегуновой . Напомним, что сын актрисы Филипп одно время был счастлив в браке со своей избранницей и у них даже появились дети: Ваня и Гриша, но потом они расстались. Анастасия увезла детей в Германию и на данный момент Татьяна Васильева утверждает, что не имеет возможности видеться со своими внуками. Филипп снова женился на актрисе Марии Болонской и у пары родилась дочь, но конфликт в семье продолжает развиваться.



Бегунова рассказала в студии, что очень хочет вернуться в Москву, но опасается, что у нее отнимут сыновей, так как подобные угрозы ей уже поступали от бывшего мужа. Также она пояснила, что актриса оставила ее детей без квартиры в столице, поэтому и просто негде жить. Многие гости передачи вступились за Татьяну Васильеву и отметили, что актриса делает все для благополучия детей и внуков, а бывшая невестка, только очерняет репутацию бывшего мужа и его матери. Вчера передачу смотрел и артист Станислав Садальский , после увиденного он высмеял Анастасию и ее появление на телевидении: "Сегодня все вместе репетировали и смотрели тв. Смеялись, над одной дурочкой…Совет ей... Бросая бумеранг поступков, заранее думай, как будешь ловить бумеранг последствий тв", — написал он на своей страничке в соцсети и поделился снимком, на котором позирует с Татьяной Васильевой и ее подругой актрисой Ольгой Богдановой

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Сен 6 2017 в 2:38 PDT





Отметим, что на днях Анастасия также заявила, что намерена через суд добиваться прав на квартиру. Она рассказала, что Васильева не хочет отдавать долю квартиры на Патриарших прудах Ване и Грише и таким образом оставила внуков без жилья. Эта квартира была приобретена, когда она еще была в браке с Филиппом, но купили ее на деньги Татьяны Васильевой. Так как бывшая супруга Филиппа хочет благополучия для своих сыновей, то намерена добиться справедливости. Она также упомянула, что суд назначил ей алименты в размере 7 тысяч рублей. Бегунова негодует, так как эта сумма даже ниже прожиточного минимума.

