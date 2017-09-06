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Стас Садальский высмеял бывшую невестку Татьяны Васильевой после ее появления в «Пусть говорят»
Фото: GLOBALLOOK.COM
Вчера вышла передача "Пусть говорят", которая была посвящена бывшей невестке Татьяны Васильевой Анастасии Бегуновой. Напомним, что сын актрисы Филипп одно время был счастлив в браке со своей избранницей и у них даже появились дети: Ваня и Гриша, но потом они расстались. Анастасия увезла детей в Германию и на данный момент Татьяна Васильева утверждает, что не имеет возможности видеться со своими внуками. Филипп снова женился на актрисе Марии Болонской и у пары родилась дочь, но конфликт в семье продолжает развиваться.
Бегунова рассказала в студии, что очень хочет вернуться в Москву, но опасается, что у нее отнимут сыновей, так как подобные угрозы ей уже поступали от бывшего мужа. Также она пояснила, что актриса оставила ее детей без квартиры в столице, поэтому и просто негде жить. Многие гости передачи вступились за Татьяну Васильеву и отметили, что актриса делает все для благополучия детей и внуков, а бывшая невестка, только очерняет репутацию бывшего мужа и его матери. Вчера передачу смотрел и артист Станислав Садальский, после увиденного он высмеял Анастасию и ее появление на телевидении: "Сегодня все вместе репетировали и смотрели тв. Смеялись, над одной дурочкой…Совет ей... Бросая бумеранг поступков, заранее думай, как будешь ловить бумеранг последствий тв", — написал он на своей страничке в соцсети и поделился снимком, на котором позирует с Татьяной Васильевой и ее подругой актрисой Ольгой Богдановой.
Отметим, что на днях Анастасия также заявила, что намерена через суд добиваться прав на квартиру. Она рассказала, что Васильева не хочет отдавать долю квартиры на Патриарших прудах Ване и Грише и таким образом оставила внуков без жилья. Эта квартира была приобретена, когда она еще была в браке с Филиппом, но купили ее на деньги Татьяны Васильевой. Так как бывшая супруга Филиппа хочет благополучия для своих сыновей, то намерена добиться справедливости. Она также упомянула, что суд назначил ей алименты в размере 7 тысяч рублей. Бегунова негодует, так как эта сумма даже ниже прожиточного минимума.
кадр из передачи
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