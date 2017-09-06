Масляков готовится к переменам

В конце августа СМИ «похоронили» бессменного ведущего игры КВН Маслякова. Жена Александра Васильевича опровергла информацию, но общественность все-таки заподозрила, что шоумен серьезно болен. Якобы в последнее время он выглядит очень плохо.

"Мало того, что Масляков ничем не болеет (по крайней мере из того, что ему приписывают), он, можно сказать, изобрел эликсир молодости, — успокоила Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. — Александр Васильевич попросту переживет всех недоброжелателей. У этого человека огромный запас энергии. Его физиологический возраст не соответствует реальному, ведущий в прекрасной форме. У него организм 50-летнего мужчины".

Что касается его работы, то и в этой сфере у Маслякова все прекрасно. «Он готовится к переменам. Александру Васильевичу тесно в старых рамках, у него масса творческих идей и планов, которые помогут постепенно отойти от его нынешнего проекта. Хоть КВН — программа бессмертная, ее тоже ждут нововведения», — сказала медиум.